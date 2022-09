In timp ce majoritatea dintre noi abia invata sa configureze Alexa, Ring sau Google Home in propriile case, celebritatile au ajuns la un nivel pe care il poti vedea in filmele SF. De la roboti majordomi automatizati, la gradini cu udare programata, toate au ceva suprinzator!

Casa lui Bill Gates

Cand vine vorba despre case inteligente, nu este de mirare ca Bill Gates, geniul IT-ului, iese cu mult in evidenta. Conacul lui Gates din Washington este atat de high-tech incat este dotat cu un server extern doar pentru a putea gestiona gadgeturile.

Tehnologia de pe proprietate deserveste necesitatile celor din interior, dar si pe cele ale oaspetilor care, cand ajung aici, primesc un cod PIN care interactioneaza cu senzorii din intreaga casa. Astfel, ei se pot conecta de pe telefoane la sistemele interne pentru a configura temperatura si iluminarea dorita, vizionarea emisiunii preferate sau redarea playlistului personal. Aceste setari ii vor urmari orinde s-ar afla in casa sau in piscina, schimbandu-se automat atunci cand ei trec dintr-o camera in alta.

Conacul Gate duce securitatea la un nivel nou. Podelele din toata casa au senzori care permit sistemului sa stie cine este in casa in functie de greutate. Daca un intrus ar ajunge aici, sistemul de securitate ii va detecta imediat pozitia si ii va monitoriza miscarea prin casa.

Mark Zuckerberg

Deloc surprinzator, Mark Zuckerberg, CEO expert in tehnologie, si-a echipat casa din San Francisco cu cele mai noi tehnologii inteligente de pe piata si le-a personaliza dupa propriile necesitati. Conform Acasaconstruct.ro, Zuckerberg a dus automatizarea casei la un nivel incredibil, totul culminand cu momentul in care l-a prezentat publicului pe Jarvis, majordomul sau personal AI.

Cand a fost intrebat daca tehnologia lui Jarvis va fi vreodata disponibila pentru publicul larg, Zuckerberg a raspuns ca acesta este personalizat pentru propria locuinta si ca exlude posibilitatea crearii unei versiuni noi in viitor.

Jarvis poate regla iluminarea, termostatul si poate pregati chiar micul dejun conectandu-se la un prajitor de paine inteligent. De asemenea, Jarvis actioneaza ca asistent personal si agent de securitate, tine un calendar cu intalnire lui Zuckerberg, i le aminteste si isi anunta proprietarul daca in casa exista o persoana straina.

Jarvis a fost programat sa recunoasca prin camere inteligente fetele prietenilor si ale apropriatilor si sa le permita automat accesul. Tehnologia este completata cu un bot Messenger care ii permite lui Zuckerberg sa trimita orice comanda catre AI, lucru foarte util daca vorbeste la telefon in acel moment sau nu vrea sa ii deranjeze pe cei din jur.

Will Smith

Will Smith a facut recent o investitie intr-un RV de 1.200 de mp care a costat 2.5 milioane de dolari si se evidentiaza prin inalta tehnologie cu care este dotat. Prin simpla apasare a unui buton, acest vehicul se poate transforma intr-un conac pe roti cu doua etaje. Peretii RV-ulu se extind in exterior si in sus, creand un spatiu suplimentar care poate ajunge la capacitatea maxima corespunzatoare a cinci RV-uri obisnuite.

Mai mult, vehicolul include o sala de conferinte si de proiectii complet utilata cu jaluzele electrice si 14 ecrane TV, unele incorporate in locuri neasteptate cum ar fi o oglinda de machiaj. De asemenea, are usi cu oglinda care se deschid la sunetul coloanei sonore din Star Trek si un dus cu aburi si sticla care devine opaca la cerere.

Afla mai multe informatii despre case, design si electrocasnice inteligente de pe acasaconstruct.ro. Fii la curent cu ce mai apare nou in domeniu si investeste inteligent!