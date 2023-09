Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că elevii Liceului <Natanael> din Ițcani beneficiază de unul dintre autobuzele TPL dedicate transportului școlarilor. De asemenea, el a informat că pentru elevii care locuiesc într-o zonă aglomerată dimineața, respectiv pe strada Dobrilă Eugen din Burdujeni Sat, un autobuz pleacă începînd cu ora 07.40 spre Școala Gimnazială nr.6 din cartier. Viceprimarul Harșovschi a menționat că de autobuze dedicate școlarilor mai beneficiază elevii din zona Aleii Dumbrăvii, cartierul <La Stejari>, precum și cei de pe strada Putna și împrejurimi, zona ANL Burdujeni. El a adăugat: „Reamintesc tuturor părinților, mai ales celor care aveau îndoieli asupra acestui fapt, din cauza unor fake news-uri distribuite în mediul online, că transportul elevilor este gratuit pe perioada anului școlar, acesta fiind cuprins, conform legislației, între 1 septembrie și 31 august, deci 12 luni”. În același timp, viceprimarul Sucevei a subliniat că, începînd cu data de 1 octombrie, toți pensionarii vor beneficia de abonamente gratuite pentru transportul public.

