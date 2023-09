Începând de miercuri, 6 septembrie, elevii cu domiciliul sau reședința în municipiul Suceava vor putea solicita reîncărcarea abonamentelor de călătorie cu mijloacele de transport ale TPL. Abonamentele sunt gratuite și vor fi valabile pe tot parcursul viitorului an școlar, mai exact, până la 31 august 2024. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat: „Având în vedere că pe 11 septembrie va avea loc deschiderea unui nou an școlar, pentru a evita aglomerația de la punctele de eliberare a titlurilor de călătorie, puteți merge începând de miercuri, 6 septembrie, să reîncărcați abonamentele sau să obțineți un abonament nou”. Viceprimarul a menționat că punctele de eliberare a titlurilor de călătorie se află în stațiile din Obcini, Centru, Orizont și Gară. În municipiul Suceava, în anul școlar 2022-2023, de gratuitate la transportul public local au beneficiat 61.832 de elevi.

