Polițiștii desfășoară activități de căutare și activități informative asociate specifice în vederea identificării unui bărbat de 43 de ani din municipiul Rădăuți, care în cursul zilei de ieri nu a respectat măsura arestului la domiciliu dispusă de către instanța de judecată competentă într-o cauză penală. Anterior, la data de 25 aprilie instanța de judecată competentă a stabilit măsura arestului la domiciliu pentru bărbatul de 43 de ani, după ce acesta s-a aflat în stare de arest preventiv din luna octombrie 2023 pentru fapte asociate traficului și consumului de droguri.

Prin Serviciul de Investigații Criminale IPJ Suceava, în cursul zilei de 25 aprilie toate datele și informațiile specifice au fost implementate conform procedurilor incidente, fiind stabilit totodată și graficul de verificare periodică la domiciliul din Rădăuți, conform legislației în vigoare. În cursul zilei de 26 aprilie in jurul orei 10:00, au fost efectuate verificările la domiciliul bărbatului și s-au întocmit documentațiile specifice, fără a fi semnalate probleme sau deficiențe. În cursul aceleiași zile de 26 aprilie in jurul orei 17:00, față de bărbatul de 43 de ani, Tribunalul Suceava a pronunțat o sentință definitivă intr-o altă cauză penală, acesta fiind condamnat la pedeapsa de 4 ani de închisoare cu executare. În acest context, s-a constituit echipa operativă pentru punerea în executare a mandatului și preluarea persoanei condamnate din starea de arest la domiciliu pentru depunerea în penitenciar. La momentul deplasării echipei la domiciliul bărbatului de 43 de ani acesta nu a fost găsit la domiciliu, fiind demarate de îndată procedurile specifice de căutare și informare instituțională. S-au dispus măsurile de dare în urmărire generală, fiind efectuate procedurile de informare și dare în consemn la punctele de frontieră. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava desfășoară activități de căutare în vederea punerii in executare a mandatului pedepsei închisorii, fiind exploatat aportul informativ și canalele de cooperare, totodată, în cauză întocmindu-se și dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.