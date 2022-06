Poliția de Frontieră a transmis că în cursul zilei de joi s-a înregistrat o nouă creștere a numărului de refugiați ucraineni care au intrat în județul Suceava prin vama Siret. Astfel, în data de 16.06.2022, în intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare în P.T.F. Siret, s-au înregistrat următoarele valori de trafic: 4.189 persoane din care 3.233 au fost cetățeni ucraineni și 1.256 mijloace de transport. În cursul zilei de miercuri, prin vama Siret au intrat în țară 3.157 de cetățeni ucraineni și 1.125 mijloace de transport.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating