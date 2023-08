Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au intervenit cu două autospeciale de stingere dotate cu echipamente pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ, la un grav accident rutier produs pe raza localității Dorna Candrenilor, informează ISU Suceava. Accidentul rutier a fost sesizat de către echipajul SMURD B2 din cadrul Punctului de Lucru Poiana Stampei, care se întorcea la bază de la o solicitare. A fost vorba despre un autoturism care a lovit un stâlp de electricitate din afara carosabilului, la fața locului fiind identificate cinci persoane (două de sex feminin și trei de sex masculin), trei dintre acestea fiind în stop cardio respirator (două de sex feminin și o persoană de sex masculin).

Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, cele trei persoane aflate în stop cardio respirator au fost declarate decedate la fața locului. (femeie 26 de ani, femeie 18 ani și bărbat 20 de ani). Celelalte două persoane (sex masculin), au fost transportate la spital în stare de inconștiență. Din nefericire unul dintre cei doi bărbați a murit la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, bărbatul care a ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava are răni multiple este stabil, conștient cu traumatism cranio cerebral, traumatism toraco-abdominal, traumatism la nivelul umărului stâng și genunchiului drept. Bărbatul este în curs de investigații