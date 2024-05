Dr. Mako își dorește să cucerească din nou publicul, așa că aduce vara mai repede în sufletele ascultătorilor. Printr-o colaborare surprinzătoare cu o artistă din Republica Moldova, Irro, deși nu s-au văzut personal, a reușit să creeze single-ul „Tumaundu”, o piesă house cu vibe afro.

Dr. Mako este un compozitor și producător român, devenit cunoscut în urma lansării hit-ului „Tu”, alături de Oana Radu și Eli, în 2014, succesul piesei aducându-i nominalizări la Romanian Music Awards pentru secțiunile „Best New Act” și „Best Dance”. Acesta a avut multe colaborări cu voci talentate, multe dintre ele ajungând în etapele finale ale emisiunii concurs, „Vocea României”, precum Oana Radu, Ramona Nerra, Alina Statie, Sorina Bică. Pe numele său real, Alin Macovei, Dr. Mako a abordat genuri muzicale precum dance și house, primele single-uri dance (Alive, Fly Around Me, You & Me, Wistful Dreamer) fiind lansate alături de Bladi și publicate la case de discuri din Spania, având difuzări pe mai multe posturi de radio din Costa del Sol: Radio Planeta, La Mega Radio, Radio Galicia Conexion Dance etc

Dr. Mako: „Este o bucurie reală să colaborez cu o artistă atât de sensibilă și talentată precum Irina Kupko. Este cunoscut faptul că artiștii din Republica Moldova au o aplecare specială spre muzică, o parte importantă dintre ei cucerind deja mainstream-ul românesc. „Tumaundu” este o piesă house cu influențe afro. Mix masterul a fost realizat de Cristian Tarcea (Monoir), care a upgradat și producția piesei. Este un trio – eu, Irina și Cristi – care va mai produce surprize muzicale plăcute sub umbrela casei de discuri Thrace Music.”

Irro (Irina Kupko) este o compozitoare în vârstă de 26 de ani și vine din Republica Moldova. Face muzică de la 4 ani, iar de-a lungul timpului a colaborat cu artiști de renume, precum Irina Rimes, Edward Sanda, Cleopatra Stratan, Alina Eremia, Nicole Cherry, Mark Stam, The Motans, Iuliana Beregoi și alții.

„Planetele știu ce fac și s-au aliniat așa încât am ajuns să colaborăm. Inițial trebuia să fac doar songwriting, dar am rămas și cu vocea pe piesă. E ceva nou pentru mine ca voce, vibrații pozitive, major, sunt obișnuită cu zone mai dark, dar aici am ieșit din zona mea de confort. Alin aka Dr. Mako e un producător și un om minunat, cu care e atât de fain să creezi, iar talentul Cristian Tarcea nici nu necesită cuvinte. Sperăm să vă placă această colaborare a noastră, de vară, mai ales că la temperaturile de acum putem zice că deja a venit”, a spus Irro.

Dacă vă întrebați ce este „Tumaundu”, cei doi artiști explică semnificația: „”Tumaundu” vine din Swahili și înseamnă „Îmi pare rău”. Este un curent afro în muzica house, care ne-a plăcut foarte mult cum sună și ne-am dorit să-l facem cunoscut și-n România.”

Cristi Tarcea (Monoir) este un cunoscut compozitor și producător, extrem de talentat. Printre ultimele succese ale sale fiind: Brianna – Lost in Istanbul, Antonia – Ping Pong.

De muzică și versuri s-a ocupat Irina Kupko, de producție Dr Mako și Cristian Tarcea, mix masterul fiind realizat de către Cristian Tarcea, artwork-ul de către Cătălin Cristea (Massy), iar visualizer by Loredan Aniculaesei.

Link YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=d5poLV-It4E