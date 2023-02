La data de 22 februarie polițiștii din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei, au acționat pe linie silvică stabilind că la data de 22.02.2023, ora 14.50, o societate care administrează un depozit situat în Mălini, a emis aviz de transport pentru cantitatea de 23,0262 mc lemn rotund molid, folosind mijlocul de transport format din ansamblul cap tractor și semiremorcă, conconducător auto înscris în aviz fiind un bărbat de 28 ani, domiciliat în Mălini.

Ulterior, la ora 16.58 societatea a emis un nou aviz pentru cantitatea de 22,7483 mc lemn rotund molid, folosind același mijloc de transport.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că respectivele cantități de lemn, înscrise în avize cu încălcarea prevederilor legale, sunt fără proveniență legală.

Întrucât ansamblul rutier nu a mai fost identificat pe raza teritorială de competență a Secției Vadu Moldovei, acesta părăsind județul Suceava către Târgu Neamț, s-a luat legătura cu polițiștii de la IPJ Neamț care au reușit depistarea acestuia pe raza municipiului Piatra Neamț.

În data de 23 februarie polițiștii SPR Vadu Moldovei s-au deplast în județul Neamț, localitatea Pângărați de unde au preluat ansamblul rutier împreună cu cantitatea de material lemnos în volum de 23,0262 mc lemn rotund molid pentru continuarea cercetărilor, întocmindu-se dosar penal privind infracțiunea de „transport cu orice mijloace de transport a materialele lemnoase, în volum de peste 10 m3, neînsoțite de documente specifice de transport”.

În continuarea cercetărilor materialul lemnos a fost măsurat de către reprezentanții Ocolului Silvic Râșca, rezultând un volum total de 23,264 mc lemn rotund rășinoase (din care 4,278 mc lemn rotund brad și 18,986 mc lemn rotund molid).

Materialul lemnos în valoare de 4.327 lei a fost indisponibilizat și lăsat în custodia Ocolului Silvic Râșca, depozitul Sevastian.

Ansamblul rutier folosit la transportul materialeleor lemnoase fără proveniență legală, în valoare de 40.000 Euro, format din cap tractor și semiremorca a fost indisponibilizat, sigilat și lăsat în custodie în spațiul special amenajat al IPJ Suceava.

În continuare în cauză se fac cercetări, cu privire la infracțiunea de ”transport cu orice mijloace de transport a materialele lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documente specifice de transport” faptă prev. de art. 68 alin. 21 din Legea 46/2008 a Codului Silvic, ce urmează a fi soluționat procedural de către PP Râșca.