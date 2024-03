Trei mașini s-au ciocnit pe DJ209D la Stroiești iar una s-a răsturnat cu roțile în sus. Potrivit ISU Suceava,conducătorul autoturismului răsturnat a fost monitorizat de către un echipaj medical trimis la fața locului, ulterior refuzând transportul la o unitate spitalicească. Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ.

