Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Salcea, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui echipaj SAJ.

În accident au fost implicate trei persoane, doi bărbați și o femeie. La sosirea echipajelor, unul dintre bărbați și femeia se aflau în imposibilitatea de a ieși singure din autoturism, acestea fiind extrase de către echipajul de descarcerare. Toate cele trei persoane implicate în accident au fost transportate la spital.