Trei tineri din Gambia au fost prinși de polițiștii de frontieră suceveni după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România, prin pădure. Ei au vârste cuprinse între 22 și 26 de ani și au fost depistați pe 25 iunie, în jurul orei 11.00, la Falcău-Brodina. Gambienii au spus că voiau să ajungă la București. În cauză, se efectuează cercetări pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Cei trei tineri din Gambia au fost predați autorităților ucrainene în baza acordului de readmisie.

