O coliziune intre un tren si un autoturism a avut loc în această dimineață la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza orasului Gura Humorului, informează ISU Suceava. S-a inregistrat o singura victima (soferul autoturismului) neincarcerata, constienta si cooperanta. Aceasta a fost monitorizata de catre echipajul paramedical SMURD si a fost transportata ulterior la spital, pentru investigatii suplimentare. In trenul Suceava – Ilva Mica se afla 40 de calatori, care nu necesita ingtijiri medicale. Trenul si-a reluat ruta. A intervenit modulul SMURD al pompierilor militari, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si un echipaj de prim-ajutor.

