Asociația montană Jnepenii organizează în perioada 21-23 iunie cea de-a V-a ediție a Trofeului Jnepenilor, competiție sportivă adresată tuturor iubitorilor de natură. Trofeul Jnepenilor se desfășoară în jurul satului Vadu Oii, județul Buzău și este prima etapă din Campionatului Național de Turism Sportiv „Ștafeta Munților” 2019.

Evenimentul cuprinde o gamă variată de activități în aer liber și de grup, competiția având mai multe probe: raid montan, orientare sportivă, cunoștințe teoretice, escaladă pe stâncă și probă culturală, de creativitate. Traseul montan va explora zone de o frumusețe aparte din Munții Buzăului cu puncte de atracție precum râul Bâsca Mică, Focul Viu, Bolovanul Mortatului, Masivul Ivănețul, dar și o belvedere spre Penteleu, mai-marele vârf al zonei. Programul va fi completat de concursuri pentru cei mici, jocuri în aer liber și foc de tabără. Probele de concurs sunt organizate conform regulamentului Campionatului Național de Turism Sportiv ”Ștafeta Munților”, mai multe informații find disponibile pe pagina evenimentului Trofeul Jnepenilor 2019.

Trofeul Jnepenilor se adresează atât persoanelor care doresc să practice activități sportiv-cultural-ecologice într-o formă organizată și distractivă, dar și părinților ce doresc să-și educe copiii într-un spirit eco, savurând împreună emoțiile unei competiții. Astfel, participarea se realizează pe diverse categorii, în funcție de vârstă și nivelul de pregătire: juniori, seniori, veterani, feminin, open, family. Sportivilor temerari care vor lupta cu muntele și secundele le este rezervată categoria elite.

Competiția se adresează și grupurilor de persoane neorganizate juridic (în cluburi sau asociații), fiind vorba despre un eveniment socio-cultural. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac pe echipe de câte 3 persoane, vineri, 21 iunie, la fața locului, dar nu mai târziu de ora 22:00.

Tabăra de corturi va fi amplasată în curtea complexului New Old Village şi în împrejurimile sale, iar camparea se va realiza sub îndrumarea organizatorilor. Nu există cazare în tabără, însă există alte posibilități de cazare mai departe de tabără în număr limitat, la Green Camp (corturi dotate cu paturi, instalație electrică și de iluminat) și la 4-5 km, în satul Varlaam. Informații suplimentare se pot solicita telefonic la unul dintre numerele de mai jos.

Trofeul Jnepenilor este realizat cu sprijinul: Complex New Old Village, Forja Rotec, Angrosistul SRL, Universal Le Big, Global Distribution, Trans Alicom 2000, Zizin – ape minerale, Decathlon Buzău, DC Webdesign, The Good Vibe.

Înscrieri, cazări și informații adiționale:

0724.003.294 – Răzvan Ciobanu

0799.007.226 – Iulian Chirac

0721.986.028 – Mădălina Matcov

www.facebook.com/jnepenii

www.instagram.com/jnepenii/

Despre Asociația pentru Tineret, Sport, Turism și Ecologie Jnepenii

Jnepenii sunt un grup de prieteni uniți de pasiunea pentru sport și munte care activează ca organizatori sau simpli volutari la evenimente de turism sportiv încă din 2010. Scopul asociației este de a promova zonele cu potențial turistic și sportiv din România (în special zonele montane) și de a forma relații durabile cu alte asociații din țară. Prin activitățile și evenimentele la care participă, Jnepenii își propun să sensibilizeze tânăra generație, dar și comunitățile în care își desfășoară evenimentele cu privire la problemele de mediu și importanța păstrarii ariilor naturale și a spațiilor verzi cât mai curate și mai puțin antropizate.

