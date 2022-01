Duminică, 16 ianuarie, este ultima zi în care mai funcționează iluminatul ornamental în această iarnă în municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Mulțumim celor care au apreciat public modul cum a aratat orașul in această perioada (27 noiembrie-15 ianuarie). Însă cel mai important lucru este faptul că am adus o oază de bucurie în sufletul sucevenilor,în această perioadă încercată datorată pandemiei. Ne dorim ca în iarna viitoare sa amenajăm după un proiect profesionist zona centrală a orașului și vom cumpăra un alt ornament pentru bradul de Crăciun(cel existent va fi mutat intr-un cartier)”, a spus Lungu.

