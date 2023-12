La data de 15 decembrie la sediul Poliţiei Fălticeni s-a primit mandatul de executare a pedepsei închisorii privind pe un bărbat condamnat la executarea pedepsei de 1 an și 8 luni de închisoare, cu executare în regim de privare de libertate, pentru săvârşirea infracțiunii de complicitate la furt calificat, comisă în recidivă postexecutorie, faptă prev. și ped. de art. 48 alin.1 din C. pen. rap. la art. 228 alin.1, art. 229, alin. 1, lit. b din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 din C. pen. În cursul zilei de 15.12.2023 persoana condamnată a fost identificată pe raza comunei Baia ocazie cu care a fost condusă la sediul Poliţiei Fălticeni, pentru completarea documentaţiei introducerii în regim de detenție și ulterior urmează să fie escortat și introdus la Penitenciarul Botoşani.