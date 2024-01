Un angajat al Gărzii Forestiere Suceava a murit în noaptea de Revelion la doar 49 de ani. Este vorba de Bogdan Galanton care a încheiat drumul pe Pământ după o grea suferință. Iată postarea emoționantă făcută pe pagina de facebook de către colegii de la Rotary Club Suceava-Bucovina:

”Se spune că Oamenii Mari pleacă în zile mari….

– Ce noapte este astăzi? a intrebat Marele Arhitect al Universului…

– ⁠Este exact noaptea dintre ani! a răspuns Bogdan. Și a plecat….

Bogdan, colegul si prietenul nostru, un caracter puternic, un suflet de o eleganță rară, un personaj excepțional.

Bogdan a fost Rara Avis

Bogdan a fost un Galanton, la propriu și la figurat

Bogdan a fost BRP “Bogdan Regele Pescar”

Bogdan a fost CDL „Crucea de lemn”

Bogdan a fost un prieten de mare calitate

Bogdan GALANTON, prietenul și colegul nostru… de astăzi .. a fost… dar își va pătra un loc special în sufletele noastre! Drum lin printre stele, prieten scump și drag!

Condoleanțe familiei! Multă putere soției Delia, în această grea încercare. „A trait intens fiecare bucurie, la fel cum a trăit intens și orice tristețe și și-a exprimat atât de frumos trăirile prin poezie” scria pe Facebook în urmă cu câteva ore Ruscan Delia. Gândurile trăite, simțite și împartășite lumii de către Bogdan sunt așternute fragil pe pagina sa de Facebook – Crucea de Lemn”.