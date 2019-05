Un autoturism s-a răsturnat aseară pe strada Mitocelului din municipiul Suceava, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El a arătat că o persoană a fost încarcerată care a fost declarată în final decedată. Victima este un bărbat de 32 de ani. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 23.20

