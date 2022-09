Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe raza localității Hurjuieni, comuna Gălănești, a anunța purtătoruld e cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El a spus că sunt două victime, doi bărbați care sunt decedați. Se intervine cu o autospcială de stingere și două ambulanțe. ”Colegii mei au ajuns la fața locului. Nu sunt probleme deosebite în sensul ca avionul să fie în flăcări. S-a asigurat perimetrul și ancheta a fost preluată de organele abilitate”, a declarat Găleată.

Ulterior acesta a declarat că la fața locului s-a intervenit cu două ambulanțe de stingere a incendiilor și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, cu sprijinul unui echipaj SAJ. „În momentul în care am ajuns la fața locului aeronava era prăbușită la pământ, iar două persoane erau în afara acesteia, din păcate ambele cu leziuni incompatibile cu viața. Am verificat aeronava, am îndepărtat orice pericol privind izbucnirea unui incendiu, am balizat zona și colegii noștri de la Poliție care au sosit la fața locului au preluat ancheta, care în acest moment este în desfășurare”, a spus Găleată. El a adăugat că apelul la 112 prin care a fost anunțat accidentul aviatic a fost făcut la ora 19:24. „Noi am ajuns aici în aproximativ 20 de minute. Zona este greu accesibilă pe o porțiune de 4 kilometri. Pentru că avionul s-a prăbușit pe un teren arabil și de la șosea, am fost nevoiți să îi parcurgem pe un drum aproape impracticabil”, a completat Găleată.