Polițiștii din cadrul compartimentului investigații criminale au dispus prin ordonanță măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 ore a unui bărbat din orașul Vicovu de Sus, care, la data de 24.02.2023 a săvârșit o infracțiune de tâlhărie pe raza orașului Vicovu de Sus. La data de 24.02.2023, în jurul orelor 17.30, bărbatul din orașul Vicovu de Sus, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, i-a sustras unui cunoscut din comuna Brodina, din autoturismul parcat în fața unui magazin mixt, suma de 100 euro. Fiind surprins, bărbatul a amenințat-o pe persoana vătămată cu acte de violență la solicitarea acesteia de a i se restitui suma de bani.

