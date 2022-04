În ziua de 9 aprilie la orele 20.35, echipajul de serviciu din cadrul Poliţiei Oraşului Dolhasca, aflându-se de serviciu pentru controlul şi supravegherea traficului, rutier pe raza orașului Dolhasca, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din satul Dolheștii Mici. S-a procedat la identificarea conducătorului autoturismului, stabilindu-se totodată că vehiculul are ITP și RCA expirate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și ridicate plăcuțele de înmatruculare și certificatul de înmatriculare. Totodată, întrucât șoferul avea o stare vizibilă de agitaţie, era incoerent şi emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul testului fiind 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost condus la Spitalul Fălticeni unde i s-au recoltat două probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și pedepsită de art. 336 al.1 din CP, ce va fi soluționat procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.