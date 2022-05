La data de 3 mai ora 18.55, Politia Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe DJ.209 D pe partea dreapta a carosabilului directia de deplasare Calinesti- Darmanesti, o persoana de sex masculin a cazut de pe un moped. La fata locului nu a fost identificata nicio persoana însă, ulterior în urma verificarilor efectuate a rezultat faptul că, conducatorul mopedului este un barbat de 47 ani domiciliat in satul Maritei, comuna Darmanesti. În urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodata, cu ocazia verificarii in bazele de date ale politiei, s- a stabilit ca acesta nu poseda permisde conducere pentru nici o categorie de vehicule.

In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a alter substante” si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, dosar ce urmeaza a fi solutionat procedural de catre lucratori de politie din cadrul SPR 5 Darmanesti.

S-a dispus retinerea barbatului de 47 de ani pentru o perioada de 24 ore, acesta fiind introdus in arestul IPJ Suceava. Cercetarile sunt continuate de catre lucratorii din cadrul Secței nr. 5 Poliție Rurala Darmanesti.