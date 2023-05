La data de 10 mai în timp ce se deplasa în calitate de biciclist pe strada Ștefan Luchian din municipiul Suceava, la intersecția cu strada 22 Decembrie, un localnic de 23 de ani a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate de o femeie de 34 de ani. Din impact a rezultat rănirea biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul femeii de 34 de ani și de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul biciclistului, după care, la spital, conducătoarei auto i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

