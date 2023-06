Un enoriaș din județul Suceava îi cere sfatul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ca să mute inelul de cununie de pe mâna stângă pe cea dreaptă. ”Vreau să vă întreb este păcat dacă, după ce ai primit Taina Cununiei și, respectiv, inelul de logodnă pe deget (spre exemplu la mâna stângă), să îl schimbi apoi la mâna dreaptă? Ori dacă el a fost pus de către preot la mâna stângă, la stânga trebuie să rămână toată viața? Și tot în legătură cu aceasta aș vrea să vă mai întreb dacă serviciul este de așa natură încât poate afecta sau deteriora inelul, se poate da jos de la mână ori el, odată pus pe mână, trebuie să rămână pentru totdeauna (deși am văzut la persoane că mai folosesc a îl da jos, inclusiv chiar preoți). Pe ce mână ar trebui pus inelul, deoarece sunt diferite controverse, unii spun că pe stânga, căci degetul pe care este pus are o venă ce duce la inimă, pe când alții spun că pe dreapta, în special cei cu calendarul vechi… Dumneavoastră cum recomandați?” , a întrebat enoriașul.

”Eu vă recomand să-l purtați! Pace și bucurie!”, a transmis IPS Calinic.