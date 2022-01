Un enoriaș diasporean dintr-o comună suceveană i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, arătându-și nemulțumirea că de Bobotează l-a sfințit casa au venit doi preoți în loc de unul. El a spus că nu găsește nicio rațiune acestui fapt și consideră că este strict pecuniar.

„Părinte Arhiepiscop, vă mulțumesc pentru faptul că iubiți dreptatea și păstoriți Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu „mână tare și cu braț înalt”. Sunt din Bucovina, din comuna …, dar de mai mult timp lucrez și locuiesc în străinătate. Ca un bun creștin, am primit preotul să-mi sfințească casa cu prilejul Botezului Domnului. Mare mi-a fost mirarea când în casă nu a intrat un singur preot, ci doi preoți. Preoții slujitori, pr. … și pr. …, au venit împreună, în același timp. Nu găsesc nicio rațiune acestui fapt, consider că este strict pecuniar, deturnând scopul spiritual. Dată fiind criza economică actuală prin care trecem cu toții, prin această practică simțim o împovărare financiară. Cu speranța că aceste practici vor lua sfârșit, vă asigur de prețuire sinceră.”, a scris omul nemulțumit.

IPS Calinic: ”Tradiția preoților de a merge împreună cu Ajunul în parohia dumneavoastră, unul dintre ei fiind pe post de cântăreț, nu este o noutate”

”Din informațiile ajunse la mine reiese că tradiția preoților de a merge împreună cu Ajunul în parohia dumneavoastră, unul dintre ei fiind pe post de cântăreț, nu este o noutate. Mai mult, această practică a fost aprobată de Consiliul Parohial cu consultarea credincioșilor. Oricum, pentru a se stinge această nemulțumire, începând de anul acesta, parohia se va sectoriza, și fiecare preot va merge cu Ajunul prin rotație. Lipsa cântăreților va fi suplinită de seminariști sau teologi, mai ales că unul dintre cei trei preoți este profesor la …. Vă doresc un an bun, cu liniște sufletească!”, i-a răspuns înaltul prelat.