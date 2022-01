Credincioșii dintr-o comună suceveană sunt nemulțumiți că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le-a înlocuit preotul la care țineau foarte mult. Ei i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pe care îl roagă să fie corect în acțiunile de transfer al preoților dintr-o parohie în alta.

„Sunt un creștin din Parohia …. Până de curând am avut un preot paroh de nota 10, timp de … ani, pr. …, preot care ne-a cununat, preot care ne-a botezat copiii, preot care ne-a înmormântat pe cei dragi trecuți la Domnul. Ne-a fost greu să ne despărțim de duhovnicul nostru de care, pot să spun, s-a atașat întreagă parohie. În cei … ani de păstorire nu cred că a avut parte de vreo reclamație, cu toate că venea de la …, niciodată nu a lipsit de lângă noi când a fost solicitat. Ni s-a înmuiat inima de bucurie când săptămână trecută am auzit că îl putem primi înapoi, însă totul a durat o singură zi, căci a doua zi bucuria nu s-a mai putut produce. Acum, în locul lui, din ce am înțeles, va veni tot un preot tânăr, care locuiește în …, însă originar din …. Încă o dată, țin să apreciez dreptatea și corectitudinea cu care ne păstoriți, însă acest nou preot nu era oare de curând pus ca preot paroh la …? Și un preot când e adus într-o parohie nu trebuie să stea în acea parohie minim 5 ani după numire, până să aibă posibilitatea să se mute în alta? Sper, și știu sigur, că nu vom ajunge din nou la situația de dinaintea venirii Înaltpreasfinției Voastre, când se făcea mai tot ce se dorea. Dacă tot se acționează în litera legii și cu dreptate și s-a cerut transferul duhovnicului nostru pe motiv că avea naveta prea mare, vă rog să țineți de dreptate și să fie corectitudine în toate. Să nu existe preferați, agreați sau unul mai presus de altul pentru că are pile și e văzut mai bine decât altul”, a scris un enoriaș în numele celor nemulțumiți.

IPS Calinic: ”Numirea preotului dumneavoastră în altă parohie s-a făcut în urma unui concurs. Nu eu i-am sugerat să se transfere, ci sfinția sa și-a dorit transferul”

”1. Numirea preotului dumneavoastră în altă parohie s-a făcut în urma unui concurs. Nu eu i-am sugerat să se transfere, ci sfinția sa și-a dorit transferul. 2. Numirea actualului preot la parohia dumneavoastră s-a făcut din două motive: a. Să evite naveta și b. Din motive de sănătate. 3. Cât privește acuzele dumneavoastră privind corectitudinea, din acest punct de vedere vă garantez că, acolo Sus, avem mântuirea asigurată!”, a răspuns IPS Calinic.