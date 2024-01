Un credincios sucevean mare fan al emisiunilor mondene l-a pus pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să comenteze afirmația unei dive din showbiz: „mai bine o ….. în toată firea decât o sfântă prefăcută”. ”O foarte cunoscută divă din showbiz, ….. sau ……, cum e cunoscută, a spus că „mai bine o ….. în toată firea decât o sfântă prefăcută”. Cum comentați? E un atac la adresa credincioșilor?”, a întrebat enoriașul.

”Este o „mare virtute” să-ți acoperi neputința privind cu desconsiderație spre celălalt. Acest lucru se întâmplă mai ales când vrei să-ți „fabrici” o imagine pentru bani; celelalte nu mai contează”, a răspuns IPS Calinic.