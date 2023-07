Un minor de 17 ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis dar și cu amendă pentru că a furnizat polițiștilor date false privind identitatea sa. Adolescentul a fost oprit de un echipaj de Poliție care se afla la control pe strada Grigore Alexandru Ghica pentru că avea aplicate folii neomologate pe partea din spate a dispozitivelor de iluminare și semnalizare.

