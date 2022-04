SolvIT Networks a încheiat recent un parteneriat de distribuţie cu compania 4me la nivelul întregii regiuni balcanice. Filiala din România va acoperi, teritorial, România, Bulgaria şi Republica Moldova.

„Suntem încântaţi de încheierea acestui parteneriat cu 4me, o firmă care şi-a construit un renume în zona de soluţii de tip enterprise service,” a spus Cristi Iliescu, Service Delivery Manager, SolvIT. „Noul parteneriat ne ajută să ne exprimăm şi mai bine misiunea noastră pe piaţă, aceea de a oferi soluţiile corecte clientului potrivit şi la momentul potrivit.”

SolvIT Networks este o companie dinamică şi eficientă, care furnizează clienţilor soluţii IT cuprinzătoare la nivelul medium şi enterprise. Ca portofoliu, SolvIT Networks oferă o gamă completă de soluţii de IT Management, IT Security, IT Infrastructure şi de alte tipuri care să ajute firmele client să-şi optimizeze managementul activelor, să minimizeze costurile de mentenanţă, să implementeze cele mai bune practici şi să respecte standardele internaţionale.

Aceste soluţii furnizează o infrastructură flexibilă şi uşor de utilizat, şi facilitează un sistem de raportare complex şi prietenos cu utilizatorul, astfel crescând eficienţa în spaţiul întregii companii. Toate soluţiile şi serviciile furnizate de SolvIT sunt conforme ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Soluţiile 4me® combină capabilităţi ITSM cu ESM şi SIAM. Acest fapt permite tuturor departamentelor interne, cum ar fi IT, Resurse Umane şi Facilităţi, precum şi furnizorilor externi de servicii gestionate de la distanţă, să colaboreze între ele fără sincope. În acelaşi timp, ele oferă vizibilitate completă şi control asupra costurilor şi calităţii serviciilor.

Ele oferă o balanţă optimă între uzabilitate şi caracteristici fără costuri ascunse. Soluţiile elimină complexitatea la toate nivelurile, începând cu o abordare foarte prietenoasă pentru zona de self-service a utilizatorului, atât prin interfeţe web clasice cât şi mobile, ceea ce permite utilizatorilor să-şi aleagă şi să raporteze problemele sau cererile, iar pentru diversele departamente ale firmei să sorteze, prioritizeze, monitorizeze şi conecteze uşor cu utilizatorii lor atunci când e nevoie. Soluţiile 4me furnizează raportare built in pentru management şi factorii de decizie, ca aceştia să dispună de claritate asupra activităţilor operaţionale ale echipelor pe care le conduc.