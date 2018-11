Polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele unui șofer care a fost prins în timp ce conducea prin orașul Siret fiind sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava, sâmbătă seara, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe str. Lațcu Vodă din orașul Siret un autoturism condus de un localnic de 48 de ani.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.