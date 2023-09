Un sucevean a găsit soluția pentru a realiza economii la bugetele localităților: să nu se mai organizeze evenimente gen ”zilele localității”. Este vorba de liderul județean al Partidului Verzilor, Dan Acibotăriță. El estimează că anual se cheltuiesc 57 de milioane de euro ”fără vreun efect pozitiv pentru comunitate”.

”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că sunt nenumărate variante de face economii la bugetul statului. Bunăoară dacă s-ar impozita progresiv pensiile speciale statul român ar face o economie de minimum un miliard și jumătate de euro pe an. Cu banii aceștia poți construi anumite drumuri ori gradinițe sau școli. În România sunt în jur de 42.000 de consilieri locali și județeni care papă de la bugetul statului undeva la 120 de milioane de euro pe an. În Franța de exemplu, funcția de consilier este una onorifică, iar consilierii sunt proveniți din cei mai buni, oameni înstăriți ai comunei sau orașului respectiv (nu au nevoie de indemnizații). Iarăși cu acești bani s-ar face ceva util pentru comunitatea respectivă! O mai înțeleaptă economie s-ar putea realiza din zona ”zilele localității”. Pe această nișă se cheltuie milioane de euro anual fără vreun efect pozitiv pentru comunitate. Haideți să face o simlare a cheltuielilor. România are 2861 de comune. În mare parte fiecare își face ziua și cheltuie cam aproximativ 20.000 de euro. Facând un calcul simplu, se deduce că anual, numai pe acest segment (zilele comunei), se duc 57 de milioane de euro. Să nu uităm că la orașele mari din România sumele sunt de 20, 30, 40 de ori mai mari. Iarăși s-ar putea face ceva folositor cu acești bani. Sunt nenumărate firme care pot sprijini activități de genul ”zilele localității”, a declarat Acibotăriță.