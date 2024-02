Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Suceava, in timp ce actionau pe raza orașului Frasin, au oprit autovehiculul condus de către un tânăr de 21 ani din Frasin, care datorita faptului ca emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest rezultand valoarea de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior a fost condus la CPU Gura Humorului unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influența alcoolului”.