La data de 6 februarie în jurul orei orele 23:55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier și Biroului de Ordine Publică au observat circulând din direcția str. 22 Decembriecătre str. Iacob Zadik un autoturism fiind efectuat semnal regulamentar de oprire. S-a procedat la urmărire acestuia folosindu-se semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, conducătorul auto oprind autoturismul în proximitatea unei parcări din Rădăuți. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat în vârstă de 25 de ani din Satu Mare. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a fost testat cu aparatul drugtest, reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (1) și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (2) din Codul Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal.