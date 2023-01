Un tânăr de 30 de ani din Gura Humorului va rămâne cu amintiri neplăcute din noaptea de Revelion 2023. El a căzut de la etaj și s-a ales cu o fractură de coloană cervicală. Tânărul a fost transferat de la Compartimentul de Primiri Urgențe din Gura Humorului la Spitalul Județean Suceava unde se află internat în secția Neurochirurgie.

