Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din Costâna, și fii săi în vârstă de 26, respectiv 17 ani, au fost snopiți în bătaie cu cozile de la topor în noaptea de Revelion de persoane necunoscute. Agresorii a coborât din mașini și i-au luat ”la tocat” pe cei trei care au suferit traumatisme cranio- cerebrale, cu hematoame și plăgi. Victimele au primit ajutor medical la Urgențele Spitalului Județean.

