Un tânăr din Vatra Dornei a ajuns călare la Alba Iulia pentru a participa la evenimentele organizate la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. În cursul zilei de vineri, 30 noiembrie, dorneanul s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, la scurt timp după dezvelirea bustului lui Iancu Flondor pe Aleea Unioniştilor din Alba Iulia. Flutur s-a declarat impresionat de efortul tânărului dornean, precizând că din discuţiile avute, acesta a plecat de la Vatra Dornei spre Satu Mare, de unde şi-a continuat drumul, alături de un grup de călăreţi, către Alba Iulia.

