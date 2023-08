Un tânăr sucevean vrea să știe de la arahiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă se poate însura cu vara primară a verei lui de al doilea. Răspunsul ierarhului a fost pozitiv.

”Da, se pot căsători. Este un caz de cuscrie de tipul II, gradul 8”, a răspuns înaltul prelat.