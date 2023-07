Turoperatorul ucrainean Join UP! care s-a lansat în România în toamna anului trecut pune la dispoziția românilor pachete de vacanță către cele mai atractive destinații pentru concediul de vară.

De la lansarea Join UP! România, aproximativ 15.500 de turiști și-au petrecut vacanța în siguranță, prin serviciile turoperatorului. 80% dintre turiști sunt români, iar restul sunt ucraineni și moldoveni, care locuiesc aproape de graniță și aleg zboruri care pleacă din Iași și din Suceava. Turoperatorul ucrainean estimează că până la finalul acestui an 50.000 de turiști vor fi folosit serviciile puse la dispoziție.

Destinațiile de top ale românilor care călătoresc cu Join UP! sunt Egipt (51%), Turcia (35%), Tunisia (10%), Spania (2%) și Grecia (2%).

„România reprezintă o plajă destul de largă de dezvoltare în zona de vacanțe. Piaţa locală a trecut printr-o perioadă de creştere în turism în ultimii ani, mai ales atunci când vorbim de turoperatori. La începutul anului am intrat pe piața din România cu scopul de a le oferi turiștilor pachete de vacanță la prețuri foarte bune și experiențe unice. Ṣi ne-am ținut de cuvânt” – spune Marius Surdu, CEO al Join Up! Romania.

Pachete de vacanță pentru toți

Pachetele de vacanță puse la dispoziție sunt gândite astfel încât să ofere turiștilor o experiență plăcută și confortabilă atât in faza de planificare a vacantei, cât și pe parcursul acesteia. Ofertele Join UP! includ zbor, cazare la hoteluri verificate și confirmate calitativ, transfer la și de la aeroport, ghid pentru transferuri, regim de masă în funcție de oferta aleasă, bagaj de cală și suport 24/7 pentru turişti.

Prețurile pentru cele mai atractive destinații de vacanță pornesc de la:

Egipt, 335 EURO/ persoană/ cameră dublă / 7 nopți, All Inclusive

Grecia și Creta, 335 EURO/ persoană/ studio / 7 nopți

Spania, 656 EURO/ persoană/ studio / 7 nopți

Tunisia, 312 EURO/ persoană/ cameră dublă / 7 nopți cu demipensiune

Turcia, 288 EURO/ persoană/ cameră dublă / 7 nopți cu All Inclusive

Emiratele Arabe Unite, 785 EURO/ persoană/ cameră dublă / 7 nopți cu mic dejun

Curse charter pentru vacanța de vară din acest an

Pentru sezonul estival din acest an, Join UP! operează zboruri din cele mai mari aeroporturi ale țării, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Timișoara către Egipt, Turcia, Grecia, Tunisia și Spania:

Zboruri din București și Iași către Egipt, în stațiuni precum Sharm El Sheikh și Hurghada,

Zboruri din București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Timișoara către Turcia, în Antalya,

Zboruri din București către Grecia, în orașul-port Heraklion din Creta,

Zboruri din București în Tenerife,

Zboruri din București, Cluj-Napoca și Timișoara în Tunisia, în orașele Hammamet și Monastir.

Majoritatea destinaţiilor vor fi operate de SkyUp Airlines, partenerul strategic al turoperatorului.

Siguranță pentru turiști

Din 7 iunie, turperatorul a obținut prima scrisoare de garanție în valoare de 200.000 euro. Suma reprezinta „cash colateral” si este blocată în favoarea Ministerului Turismului și implicit în favoarea clienților ca instrument legal de garanție, conform OUG 2/2018.

Noi destinații pentru 2024 și planuri locale de dezvoltare

Pentru 2024, Join UP! are în vedere extinderea portofoliului de destinații și include Turcia, Muntenegru, Albania, Egipt, Spania, Grecia, Tunisia, Emiratele Arabe Unite și Cipru pe lista de destinații pentru români.

„Avem un obiectiv ambițios în România – vrem să ajungem la 40% cotă de piaţă. Pentru a atinge această acoperire, lucrăm constant la extinderea bazei de date a revânzătorilor și consolidarea relației cu agențiile partenere. Intenționăm să creștem și numărul de contracte semnate cu până la 1.000 până la sfârșitul anului și să dublăm procentul agențiilor care ne rezervă în mod activ pachetele.

Încă de când am intrat pe piața din România am căutat în mod activ să oferim servicii de top tuturor celor care aleg să-și petreacă vacanțele cu ajutorul nostru. Pentru acest lucru, ne dezvoltăm în ritm accelerat echipa din România. În acest moment, echipa numără 15 membri, dar până la finalul anului ne dorim să fim 25 de persoane. Desigur, avem și sprijin puternic de la echipa din Ucraina, pentru că vrem să fim la cote maxime pentru sezonul de vacanță de iarnă 2023-2024, când pregătim oferte și pachete de vacanță de neratat” – a completat Marius Surdu, CEO Join UP! România.

De asemenea, Join UP! lucrează constant la integrări directe, pentru a oferi procese de rezervare fluide și fără întreruperi pentru agentiile partenere.

În acest moment, compania își dezvoltă și echipa de vânzări în orașele cheie din România de unde pleacă zboruri, pentru a fi pregătită de noutățile anului 2024 și creșterea numărului de zboruri.

Despre Join UP!

Join UP! Este un turoperator ucrainean, fondat în 2010. În cei 13 ani de activitate, a devenit unul dintre cei mai puternici turoperatori și printre actorii cheie pe piața turismului.

Join UP!™ are reprezentanţe în Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia și România, urmând să acceseze în curând şi alte ţări europene. Sediul central este situat în Kiev.

Organizațiile care operează sub brandul Join UP!™, împreună cu SkyUp Airlines, fac parte din grupul de afaceri UPfamily. Începând cu 2023, acesta are peste 1.500 de angajați în to