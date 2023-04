La data de 16 aprilie 23 ora 15.05, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava, în timp ce efectuau serviciul pe DN.29, raza localităţii Dumbrăveni, au oprit pentru control autoturismul al cărui conducător auto folosea telefonul mobil în timpul condusului şi nu folosea centura de siguranţă. S-a procedat la legitimarea persoanei care a condus autovehiculul stabilind că este un bărbat de 35 ani, din Vereşti. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere fără permis”, șoferul fiind sancționat contravențional și pentru celelalte abateri rutiere săvârșite.

