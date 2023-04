La data de 17 aprilie ora 00.20, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, pe DN29A, pe raza localității Călugăreni, comuna Adâncata, au oprit pentru control autoturismul condus de către un tânăr de 20 ani, din localitatea Bosanci care are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere fără permis”.

