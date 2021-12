Brad Pitt va fi singur de Anul Nou, departe de cei șase copii pe care îi are cu Angelina Jolie. El ar fi suferit de tulburări mintale și chiar s-ar fi gândit să se sinucidă după ce Angelina a dat divorț de el, potrivit revistei ”OK” din SUA. Nu s-a simțit bine după acuzațiile de violență, notează click.ro.

„Eu nu am secrete. Nu am nimic de ascuns. Suntem oameni și eu găsesc condiția umană foarte interesantă. Dacă nu vorbim de problemele noastre, nu le rezolvăm”, a spus Brad, într-un interviu recent, conform sursei citate. El este încă în ”război” cu Angelina pentru custodia copiilor lor, Shiloh (15 ani) și gemenii Knox și Vivienne (13 ani), Pax (18 ani) și Zahara (16 ani). Maddox, care are 20 de ani, nu mai intră în discuție pentru custodie. În timpul procesului, interminabil, cei doi foști soți au cheltuit, fiecare, câte 1 milion de dolari.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/brad-pitt-va-fi-singur-de-anul-nou-407479.html