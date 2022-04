Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a intrat în clasamentul mondial Times Higher Education Impact. În acest top internaţional al universităţilor publicat în data de 27 aprilie au fost incluse primele 1.406 instituţii de învățământ superior din 106 țări ori regiuni. USV se numără printre cele 13 instituții de învățământ superior din România incluse în ranking și se situează în categoria universităților 1001+. Potrivit unui comunicat transmis de Universitatea din Suceava, clasamentul Times Higher Education Impact este singurul care evaluează la nivel global performanțele universităților raportate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. Metodologia utilizează indicatori calibrați cu atenție pentru a oferi o comparație cuprinzătoare și echilibrată în patru domenii mari: cercetare, administrare, implicare și predare. Datele utilizate sunt preluate atât de la universități, cât și din diverse surse independente. USV este implicată în realizarea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă definite de ONU și contribuie puternic la atingerea a 9 dintre acestea. Spre exemplu, în domeniul calității educației, USV se plasează între primele 300 de universități ale lumii, iar în cel al protecției mediului între primele 400 de instituții la nivel global.

În direcția muncii decente și a creșterii economice, USV se încadrează în clasa 401-600 universități ale lumii, în timp ce în planul combaterii sărăciei, dar și în cel al promovării păcii, justiției și instituțiilor puternice, comunitatea academică suceveană se situează în clasa 401-600 universități ale lumii. Pe dimensiunea industriei, inovării și infrastructurii, precum și pe cea a reducerii inegalităților, USV face parte din clasa 601+. În ceea ce privește sănătatea și starea de bine, dar și parteneriatele pentru atingerea obiectivelor, Universitatea din Suceava a fost inclusă în categoria 1001+. În comunicat se menționează: „Constatăm cu satisfacție că, grație eforturilor susținute ale întregii comunități academice, USV este pentru prima data indexată în The Impact Rankings și face parte dintre primele 1.406 universități ale lumii din perspectiva impactului pe care îl are asupra societății contemporane”.