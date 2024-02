Vineri la ora 15:40, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Fălticeni, în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe raza comunei Boroaia, au oprit o autoutilitară ce se deplasa pe DJ 155B spre DN15C, condusă de către un bărbat de 54 ani, din Suceava. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Fălticeni unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge in vederea stabilirii gradului de alcoolemie. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută de art. 336 alin 1 din Codul Penal.