Unul dintre podurile provizorii de la Milișăuți, peste râul Suceava, a fost spălat de apele crescute. Este vorba despre podul din tuburi construit de firma Geiger Transilvania, din Sibiu, cea care a câștigat licitația pentru refacerea podului de pe DN 2H, peste râul Suceava, afectat de inundațiile din această vară. În condițiile în care debitul râului Suceava este în continuare crescut, circulația auto în zonă a fost întreruptă astăzi și pe cel de-al doilea pod provizoriu de la Milișăuți. Acesta a fost construit de Primăria Milișăuți, în parteneriat cu firma Test Prima. Inițial acest pod a fost dat în folosință la mijlocul lunii iulie a.c., însă a fost închis la doar câteva zile, după ce a fost acoperit de apele crescute ale râului Suceava.

