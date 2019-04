În perioada 5-7 iulie, Poiana Golului din Reșița răsună cu hituri rock și pop rock în cadrul festivalului Custom Reșița, iar pe lista artiștilor deja anunțați (The Rasmus, UDO, Doro, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra și Massive Wagons) se adaugă și trupa englezească Uriah Heep, fenomenul rock care umple stadioane și creează efervescență chiar și la 50 de ani de la prima apariție pe scena muzicală a lumii.

„Custom Reșița e emoție pură. E renașterea din propria cenușă a unui oraș care a fost etalon al industriei românești; e fostul oraș industrial cu împrejurimi spectaculoase, care dorește să-și revendice locul printre orașele de interes turistic ale României. Reșița are cel mai mare potențial turistic al României, în momentul de față, cu o zonă a munților Banatului prea puțin exploatată din acest punct de vedere”, transmit organizatorii festivalului.

Uriah Heep, trupa din Marea Britanie care a dat 25 de albume în toată cariera, a oferit concerte pe stadioane de zeci de mii de oameni în Germania, Japonia, Olanda, Rusia, în statele scandinave și în Balcani. Au vândut peste 40 de milioane de albume, dintre care 4 milioane au trecut oceanul și au ajuns până în Statele Unite. Stilul lor eclectic și reputația unei trupe master cu inflexiuni de gothic heavy metal atrage până în ziua de azi ascultători de rock din toată lumea.

Pe lângă noutățile muzicale, organizatorii anunță și promoția de Paști pentru abonamentele cumpărate în perioada 19 aprilie – 2 mai, prețul unui abonament pentru cele trei zile fiind de doar 200 lei.

Festivalul e o reacție directă a celor care înțeleg că moștenirea industrială poate fi combinată cu speranța pentru un viitor frumos – o reconversie de la industrie la artă printr-un festival construit în jurul celui mai complet și complex gen muzical care există: rock-ul. De la rock-ul clasic pe care tinerii anilor `80 îl ascultau în grupuri de prieteni, ascunși în apartamentele comuniste, până la rock-ul progresiv al zilei de azi, care reprezintă exprimarea unei libertăți câștigate cu greu, trecând prin alternativ sau surf rock – toate vor fi la Poiana Golului, între 5 și 7 iulie.

Organizat de Primăria Municipiului Reșița în parteneriat cu GNB Agency, Custom Reșița a avut o ediție pilot anul trecut, însă pentru ediția 2019 urmează să fie anunțați noi artiști internaționali și români care vor concerta în cele trei zile de eveniment.

