Alexandru Arșinel s-a stins din viață joi, 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani. Acesta se confrunta de mai mulți ani cu probleme cardiace. Era internat în spital, iar starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Bunul său prieten, Vasile Muraru, care este și directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase, el fiind și cel care l-a înlocuit în post, a primit cu tristețe vestea morții, notează click.ro.

„Ce să vă spun… Am un gol în suflet. A însemnat enorm pentru tagma actoricească. Felul în care se implica în toate… A fost un om foarte responsabil… și ca director de teatru și ca actor, dar și ca om!”, a mărturisit Vasile Muraru pentru Cancan.ro.

Cu tristețe în suflet, Vasile Muraru a dezvăluit că el este cel care se va ocupa de înmormântare, iar pregătirile au început deja, potrivit sursei citate. Acesta a anunțat că Alexandru Arșinel va fi dus la teatru, acolo unde oamenii care l-au apreciat și iubit. Acolo îi vor putea aduce un ultim omagiu.

