Fără jenă! O mulțime de celebrități au recunoscut că își duc viața amoroasă dincolo de dormitor, într-un loc mai public. De la o partidă de sex în celebra sală de concerte londoneză Royal Albert Hall, până la o arestare pentru indecență pe plajă – unele vedete nu sunt timide când vine vorba de a împărtăși detaliile vieții lor sexuale, notează click.ro.

Gerard Butler (54 de ani) a recunoscut că a făcut sex „în unele locuri nebunești”, în timpul unei apariții la Watch What Happens Live în 2018. „Am făcut sex pe marginea unui vulcan odată. A fost destul de mișto, dar era cald. Am făcut și pe un ghețar… Trebuie să fiu sincer, nu a fost distractiv. Fundul meu s-a lipit de gheață.”, a explicat râzând actorul scoțian, potrivit sursei citate.

Angelina Jolie (48 de ani) a fost o rebelă în tinerețe! Pe vremea când încă se iubea cu fostul ei soț, Billy Bob Thornton (68 de ani), actrița americană a făcut sex cu el în limuzina care îi ducea la Premiile MTV. Întâmplarea a avut loc în anul 2000 și a fost recunoscută de ambele vedete. Angelina și Billy Bon au divorțat 2003.

