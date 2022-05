Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că este timpul ca autoritățile să gândească o nouă strategie pentru Ameliorarea Solului în România și revizuirea legislației în materia prezentării calității solurilor.

”Solurile românești tind să se degradeze. E nevoie urgentă de lucrări masive de ameliorare a solului. Conform estimărilor există cca 8 milioane de hectare de sol degradat în România. România se confruntă cu degradarea unor suprafețe agricole din ce în ce mai mari în fiecare an. Principalul motiv este că nu se mai investeste în soluri, ci doar în culturi, iar analiza privind acidizarea solurilor și măsurile contra acidității solului lasă mult de dorit. Acest lucru se observă în oscilația calitativă și cantitativă a producțiilor. Degradarea solului a apărut în urma îngrijirii precare a acestuia, a folosirii prea multor îngrășăminte și a lipsei fertilizării cu gunoi de grajd, iar dacă nu se intervine degradarea pe termen lung sau chiar iremediabila poate deveni realitate. Partidul Verde filiala județeană Suceava cere guvernului adoptarea rapidă a unei noi Strategii pentru Ameliorarea Solului în România și revizuirea legislației în materia prezervării calității solurilor”, au transmis verzii suceveni.