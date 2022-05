La împlinirea celor 25 de ani de carieră, Geo Da Silva lansează “I Want You In My Life ”, cu multe surprize ce urmează a fi dezvăluite în curând.

Pregătiți-vă urechile pentru un salut sonor special! Creatorul multor hituri de club, Geo Da Silva sărbătorește aniversarea celor 25 de ani de carieră cu un nou single, „I Want You In My Life” și ne transmite că va continua impulsul de pionierat melodios al anilor 90′, dominatorul internațional al ringului de dans.

„I Want You In My Life” este o piesă influentă de auto-putere care ridică emoțiile dincolo de versurile în sine.

Aniversarea celor 25 ani de carieră ca DJ și artist pe scena națională și internațională va fi sărbătorită pe toata perioada acestui an la toate petrecerile unde artistul, va mulțumi personal publicului său pentru toți acești ani împreună cu un show unic. dar și cu mesaje și remixuri live personalizate.

Petrecerea va începe pe scena „CIAO Festival by Vineri 15”, ce se va desfășura între 27-29 mai la Muzeul Satului din Timișoara. Va fi un party legendar de 3 zile alături de DJ Conte, Dj Vali, Dj Criss, Dj Sorin Lupașcu, Proconsul, Gheorghe Gheorghiu, Keo, Cooperativa 9, Vali Craciunescu, Mihai Traistariu, Monica, dar și alături de artiștii internaționali: Ace of Base, Boney M, London Beat, Kaoma, Rozalla, Magic Affair.

Vino la petrecerile lui Geo Da Silva de anul acesta și vei avea parte de multele surprize așteptate de tot publicul care gustă muzica anilor 80′, 90′ și 2000′.

În luna mai artistul va anunța realizarea unui turneu național pentru aniversarea celor 25 ani de carieră încununat cu varianta în limba română a acestei piese lansate azi, dar împreună cu multe piese și remixuri noi.

Videoclipul piesei Geo Da Silva și Stephan F – „I Want You In My Life” este disponibil pe Youtube cu un video edit fresh, mixat de către prietenul și colaboratorul lui Geo, Milos Florin.

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dhBt3zoOGnM