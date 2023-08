Căldura mare *topește* și cotațiile criptoactivelor. Bitcoin s-a prăbușit săptămâna trecută, deoarece o combinație de factori a zguduit piața criptoactivelor.

Cel mai important criptoactiv din lume a avut o tendință de scădere încă de la începutul săptămânii, de la aproximativ 29.000 de dolari, înaintea prăbușirii de joi, care a făcut ca bitcoin să ajungă la un moment dat sub 25.000 de dolari pe eToro – o scădere de aproape 14%. Dar prețul s-a stabilizat oarecum după căderea inițială iar bitcoin se tranzacționează acum în jurul valorii de 25.700 de dolari, scrie analistul eToro, Simon Peters.

Ether a înregistrat o traiectorie similară, deși mai atenuată, cu o scădere de 9% de la o săptămână la alta. Criptoactivul a început la peste 1.810 dolari, înainte ca joi să scadă până la 1.600 de dolari pe eToro. În cele din urmă, prețul s-a stabilizat de atunci iar Ethereum se tranzacționează acum în jurul valorii de 1.650 de dolari.

Criptoactivele au cunoscut o scădere generalizată săptămâna trecută, pe fondul câtorva tendințe semnificative. Catalizatorul clar a fost decizia companiei SpaceX a lui Elon Musk de a-și vinde participațiile în bitcoin, ceea ce a declanșat o scădere mai amplă a prețului criptoactivelor.

Însă factorii macroeconomici mai generali par să fi susținut această scădere. Aceasta vine ca o combinație între randamentele obligațiunilor care au atins maximele ultimilor 15 ani, în mare parte datorită ajustării așteptărilor pieței la nivelul ratelor, plus neliniștea multor investitori cu privire la starea pieței imobiliare și a economiei chineze în general.

Toți acești factori au contribuit la trimiterea prețului bitcoin cu aproximativ 11% mai jos săptămâna trecută – cea mai proastă săptămână din 2023. Cu toate acestea, în ceea ce privește prețul, ne-am întors doar la nivelurile înregistrate în jurul lunii iunie – astfel o mare parte din creșterea determinată de știrile despre BlackRock bitcoin ETF a fost acum ștearsă.

ETF la vedere rămâne evaziv

Managerul de active Empowered Funds urmează să lanseze trei noi ETF-uri de tip futures pentru bitcoin, potrivit unor informații publicate de Financial Times. Lansarea demonstrează interesul instituțional continuu pentru această clasă de active, dar rămâne sub semnul întrebării dacă vom vedea un ETF spot aprobat în acest an.

ETF-urile futures de la Empowered vor permite preluarea indicațiilor de tendință pentru a deține fie bitcoin în condiții de creștere a pieței, fie titluri de trezorerie și fonduri de piață monetară în condiții de scădere. În teorie, acest lucru îi va ajuta pe investitori să își păstreze capitalul în ceea ce reprezintă o piață volatilă.

Dar ETF-urile futures sunt încă considerate de mulți investitori ca fiind o soluție inferioară deținerii de criptoactive. Posibila lansare a unui ETF al BlackRock pentru bitcoin a făcut ca prețurile să crească vertiginos la începutul verii. Cu cea mai mare parte din această efervescență pierdută acum, orice actualizare pozitivă a situației, în timp ce piața continuă să aștepte aprobarea autorităților de reglementare, ar putea avea un efect extrem de pozitiv asupra prețului – în cazul în care va fi aprobat.

Mai mutle detalii: https://studiifinanciare.ro/vesti-nu-prea-bune-de-pe-frontul-crypto-cea-mai-proasta-saptamana-pentru-bitcoin-apare-o-noua-retea-de-testare/