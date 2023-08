Cine nu iubeste mancarea buna si celebritatea? Daca te intrebi ce au in comun aceste doua lucruri, raspunsul este simplu: reclamele. Iti vom prezenta cateva dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood si din Romania care au aparut in reclame cu mancare si bauturi, fie ca au fost platite pentru asta, fie ca au facut-o din pasiune.

George Clooney si Nespresso

Probabil una dintre cele mai celebre reclame cu vedete este cea cu George Clooney si Nespresso. Actorul american este ambasadorul brandului de cafea de lux de mai bine de 15 ani si a aparut in numeroase spoturi publicitare alaturi de alte staruri precum Matt Damon, Penelope Cruz sau Natalie Dormer. Reclamele il arata pe Clooney savurand o ceasca de Nespresso in diferite locatii, de la un hotel de cinci stele. Nu ne-am mira sa il vedem curand promovand aceasta cafea la o nunta pe Valea Prahovei, intr-o sala de evenimente in Brasov sau Sinaia!

Andreea Marin si Pizza Hut

O alta vedeta care a facut reclama unui restaurant este Andreea Marin. Fosta prezentatoare TV a fost imaginea Pizza Hut in Romania timp de cativa ani si a aparut in mai multe reclame in care promova produsele lantului de pizzerii. Andreea Marin a declarat ca a acceptat colaborarea cu Pizza Hut pentru ca ii place pizza si pentru ca a fost impresionata de calitatea ingredientelor si de varietatea meniului.

Jennifer Aniston si Smartwater

Jennifer Aniston este una dintre cele mai iubite actrite de la Hollywood, dar si una dintre cele mai bine platite. Printre contractele ei publicitare se numara si cel cu Smartwater, o apa imbogatita cu electroliti. Jennifer Aniston a aparut in mai multe reclame cu Smartwater, unele dintre ele fiind foarte interesante. De exemplu, in una dintre ele, actrita isi dezvaluie secretele frumusetii.

Smiley si KFC

Smiley este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati artisti din Romania, dar si un fan al mancarii fast-food. Cantaretul a fost imaginea KFC in Romania timp de trei ani si a aparut in mai multe reclame in care promova produsele lantului de restaurante cu specific american. Smiley a spus ca a ales sa colaboreze cu KFC pentru ca ii place gustul si calitatea mancarii, dar si pentru ca sustine initiativele sociale ale brandului.

Scarlett Johansson si SodaStream

Scarlett Johansson este una dintre cele mai frumoase si talentate actrite de la Hollywood, dar si una dintre cele mai implicate in cauze umanitare. Actrita a fost ambasadoarea SodaStream, un aparat care transforma apa simpla in apa carbogazoasa, timp de un an. Reclama ei pentru SodaStream a fost difuzata la Super Bowl in 2014 si a starnit controverse pentru ca Scarlett Johansson spunea la final „Sorry, Coke and Pepsi”. Reclama a fost considerata o provocare la adresa celor doua gigante ale industriei bauturilor racoritoare

Inna si Burger King

Inna este o cantareata romana, care a cucerit publicul international cu piese precum Hot, Sun is Up sau Cola Song. Ea a fost imaginea lantului de restaurante Burger King, care are peste 18.000 de unitati in 100 de tari si este renumit pentru burgerii sai. Inna a aparut intr-o reclama lansata in 2017, care promova meniul King Box, format din un burger, cartofi prajiti, o bautura si un desert. Cantareata a spus ca a acceptat sa colaboreze cu Burger King pentru ca ii place sa incerce lucruri noi si pentru ca se simte ca o regina cand mananca la ei.

Acestea sunt doar cateva dintre vedetele de la Hollywood si din Romania care au aparut in reclame cu mancare si bauturi celebre din intreaga lume. Fiecare dintre ele are motivele sale pentru a alege sa colaboreze cu aceste branduri si pentru a le recomanda fanilor lor.